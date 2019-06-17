Статья о кибератаках на РФ повлияет на встречу Путина и Трампа — эксперт

Москва, , 14:24 — REGNUM Публикация информации о подготовке США кибератак на российские энергосистемы призвана помешать переговорам президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Такое об этом заявил депутат Государственной думы РФ Юрий Швыткин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, не стоит недооценивать информацию из статьи американской газеты The New York Times о работе американских спецслужб по внедрению в российскую энергосистему программ, при помощи которых Вашингтон получает возможность помешать электроснабжению в РФ.

«Есть косвенные подтверждения, что такое имеется. Решение, возможно, принималось ещё до Трампа. Это характеризует некоторый хаос во внутриполитической ситуации в США. Не нужно эти сведения недооценивать, но и переоценивать», — сказал Швыткин.

По его словам, публикация американкой газеты негативно отразится на возможной встрече Трампа и Путина, о необходимости которой ранее заявляла американская сторона.

«Это обеспечивает конфронтационный характер встречи», — сказал депутат Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, The New York Times, ссылаясь на собственных информаторов, сообщила о наращивании США работ по внедрению вирусов в российскую энергосистему. Причём данные обстоятельства в издании оценили положительно — якобы это станет предупреждением для России и позволит нанести ей серьезный удар в случае конфликта. В ответ президент США обвинил газету в измене, назвав содержание статьи ложью.

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