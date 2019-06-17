Противоречий нет: в Кремле назвали задачи Бабича на новом посту

Москва, , 14:05 — REGNUM Бывший посол в Белоруссии, а ныне заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич продолжит заниматься интеграционной тематикой. У Бабича достаточно высокий экспертный уровень, сообщил 17 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что никаких противоречий в назначении Бабича нет. Помимо интеграционной тематики у него будет «много других полномочий и обязанностей по распределению», ответил представитель Кремля на предположение о том, что бывшего посла понизили в должности.

Бабич будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы, что является чрезвычайно важным. Свою компетенцию он сможет применить на благо ускорения самых разных интеграционных процессов, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Бабич был освобожден от должности посла России в Минске в конце апреля, его преемником стал Дмитрий Мезенцев. О назначении Бабича заместителем главы Минэкономразвитмя стало известно 17 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший посол в Белоруссии Бабич назначен замглавы Минэкономразвития РФ