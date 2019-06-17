Азиатский банк развития может выделить $30 млн бюджету Киргизии

Бишкек, , 13:53 — REGNUM Азиатский банк развития планирует выделить бюджету Киргизии грант в размере $30 млн (1 млрд 933 млн рублей). Об этом заявил заместитель министра экономики Эльдар Абакиров, выступая на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам.

По словам высокопоставленного чиновника, деньги могут быть предоставлены только при условии, что правительство Киргизии создаст Центр по государственно-частному партнерству.

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«Мы ознакомились с опытом Казахстана, России и Белоруссии. Там уже пять — десять лет работают такие учреждения, и результаты хорошие — сотни проектов государственно-частного партнерства реализуются», — отметил замминистра.

По итогам заседания комитет по бюджету и финансам парламента Киргизии одобрил проект постановления о создании Центра по государственно-частному партнерству при министерстве экономики.

ИА REGNUM напоминает, что по информации министерства финансов, за годы независимости Киргизия получила от других стран и международных финансовых организаций на поддержку бюджета свыше $1,72 млрд (около 111 млрд рублей по текущему курсу) кредитных и $0,93 млрд (около 60 млрд рублей) грантовых средств.

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