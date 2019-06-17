Названа дата начала строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 13:53 — REGNUM Храм Святой Екатерины смогут начать строить не раньше конца 2020 года. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник напомнил, что после выбора горожан застройщикам придётся потратить время на изучение новой площадки и изготовление проектно-сметной документации.

«Действительно, раньше конца 2020 года к строительству не приступить», — сказал Бидонько.

Также вице-губернатор призвал акцентировать внимание на качестве работ и их основательности, а не к привязке к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году.

«Здесь как раз не тот случай, когда любой ценой к празднику надо чего-то сделать», — считает чиновник.

Напомним, 16 июня 2019 года екатеринбургская епархия отказалась от варианта строительства храма в сквере у Театра драмы. Опрос о новой площадке для объекта может пройти в сентябре. Параметры и точную дату опроса должны определить в рабочей группе по судьбе храма, но очередную встречу участников группы пока отложили.

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