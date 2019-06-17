Президент Казахстана сменил министра культуры и спорта

Нур-Султан, , 13:58 — REGNUM Мухамедиулы Арыстанбек освобожден с должности министра культуры и спорта Казахстана. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили 17 июня в пресс-службе главы государства.

Министерство возглавила Актоты Раимкулова, которая с 3 октября 2016 года занимала должность заместителя министра культуры и спорта Казахстана. Бывший министр освобожден с должности в связи с переходом на другую работу.

Актоты Раимкулова родилась 2 мая 1964 года в Алма-Ате. В 1987 году окончила Алма-Атинскую государственную консерваторию имени Курмангазы по специальностям «композиция» и «фортепиано». Обучалась также в магистратуре международной академии бизнеса.

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