Патрушев встретился в Москве с генсеком Совета нацобороны Венесуэлы

Москва, , 13:42 — REGNUM Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо Фернандесом, сообщает 17 июня пресс-служба аппарата СБ РФ.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы взаимодействия двух стран в сфере безопасности, в том числе в области обеспечения внутриполитической стабильности и информационной безопасности.

«Патрушев подтвердил готовность Москвы оказать всестороннее содействие в наращивании диалога между официальным Каракасом и оппозицией с целью выхода на компромиссное решение», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Венесуэлы анонсировал на своей странице в соцсетях планы президента страны Николаса Мадуро совершить визит в Россию и подписать там ряд важных двусторонних соглашений.

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