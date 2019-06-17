Понедельник, 17 Июня 2019 года
13:42:55 МСК

Патрушев встретился в Москве с генсеком Совета нацобороны Венесуэлы

Политика

Стороны обсудили перспективы взаимодействия двух стран в сфере безопасности

Москва, 17 июня 2019, 13:42 — REGNUM  Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо Фернандесом, сообщает 17 июня пресс-служба аппарата СБ РФ.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы взаимодействия двух стран в сфере безопасности, в том числе в области обеспечения внутриполитической стабильности и информационной безопасности.

«Патрушев подтвердил готовность Москвы оказать всестороннее содействие в наращивании диалога между официальным Каракасом и оппозицией с целью выхода на компромиссное решение», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Венесуэлы анонсировал на своей странице в соцсетях планы президента страны Николаса Мадуро совершить визит в Россию и подписать там ряд важных двусторонних соглашений.

Читайте также: МИД Венесуэлы: президент Мадуро планирует приехать в Россию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения России и Венесуэлы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить