Главу администрации Гонконга призвали уйти в отставку

Пекин, , 13:57 — REGNUM Один из самых известных активистов среди студентов Гонконга Джошуа Вонг после своего выхода из тюрьмы призвал к отставке главу администрации города Кэрри Лам, передает 17 июня телерадиокомпания ВВС со ссылкой на заявление молодого человека.

«[Кэрри Лам] более не полномочна быть лидером Гонконга, — сказал 22-летний активист. — Она должна взять вину на себя и уйти в отставку».

Как передавало ИА REGNUM, 16 июня в Гонконге вновь прошли протесты против законопроекта о выдаче осужденных Китаю. Демонстранты намерены протестовать до тех пор, пока власти не откажутся от него окончательно.

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