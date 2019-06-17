Госдума 18 июня обсудит приостановку ДРСМД

Москва, , 13:35 — REGNUM Госдума на заседании 18 июня обсудит законопроект о приостановке ДРСМД. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Предстоит нам завтра рассмотреть проект федерального закона, внесенного президентом РФ, о приостановке РФ действия ДРСМД. Мы даем президенту полномочие при необходимости вернуться к данному договору», — отметил Исаев.

Он подчеркнул, что принятие закона — «это ответные шаги со стороны РФ» на решение США.

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