Понедельник, 17 Июня 2019 года
13:54:57 МСК

Госдума 18 июня обсудит приостановку ДРСМД

Политика

Ответные шаги

Москва, 17 июня 2019, 13:35 — REGNUM  Госдума на заседании 18 июня обсудит законопроект о приостановке ДРСМД. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Предстоит нам завтра рассмотреть проект федерального закона, внесенного президентом РФ, о приостановке РФ действия ДРСМД. Мы даем президенту полномочие при необходимости вернуться к данному договору», — отметил Исаев.

Он подчеркнул, что принятие закона — «это ответные шаги со стороны РФ» на решение США.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет Госдумы рекомендовал приостановку действия ДРСМД

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить