Глава МВД Франции не согласен с идеей введения миграционных квот

Париж, , 13:43 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер не согласился с идеей установления миграционных квот на право предоставления убежища в стране, сообщает Journal du Dimanche.

«Что касается убежища, то квоты противоречат нашим международным обязательствам и моей личной этике. Любое ходатайство о предоставлении убежища должно быть рассмотрено в отдельности», — заявил Кристоф Кастанер в интервью Journal du Dimanche.

«Вопрос о квотах может быть поднят в контексте дискуссии о других способах легальной иммиграции», — добавил он, не уточнив, какой тип иммиграции может быть затронут (семейный, экономический, студенческий).

Кристоф Кастанер отметил, что в докладе, составленном в 2009 году бывшим председателем Конституционного совета Пьером Мазо, называются «миграционные квоты неэффективными и недостижимыми».

«Давайте сфокусируемся не только на количестве мигрантов, но и на качестве интеграции. Мы должны использовать все инструменты, которые у нас есть», — призвал глава МВД Франции, добавив, что не считает необходимым вводить новый закон о миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что с 17 ноября 2018 года в стране было проведено 50 000 демонстраций «жёлтых жилетов».

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