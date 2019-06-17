Глава МВД Франции не согласен с идеей введения миграционных квот

Париж, 17 июня 2019, 13:43 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер не согласился с идеей установления миграционных квот на право предоставления убежища в стране, сообщает Journal du Dimanche.
«Что касается убежища, то квоты противоречат нашим международным обязательствам и моей личной этике. Любое ходатайство о предоставлении убежища должно быть рассмотрено в отдельности», — заявил Кристоф Кастанер в интервью Journal du Dimanche.
«Вопрос о квотах может быть поднят в контексте дискуссии о других способах легальной иммиграции», — добавил он, не уточнив, какой тип иммиграции может быть затронут (семейный, экономический, студенческий).
Кристоф Кастанер отметил, что в докладе, составленном в 2009 году бывшим председателем Конституционного совета Пьером Мазо, называются «миграционные квоты неэффективными и недостижимыми».
«Давайте сфокусируемся не только на количестве мигрантов, но и на качестве интеграции. Мы должны использовать все инструменты, которые у нас есть», — призвал глава МВД Франции, добавив, что не считает необходимым вводить новый закон о миграции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что с 17 ноября 2018 года в стране было проведено 50 000 демонстраций «жёлтых жилетов».
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