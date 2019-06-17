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Экс-мэр Нур-Султана может возглавить министерство торговли и интеграции

Политика

Кандидатуру Султанова представил руководитель канцелярии премьер-министра республики Галымжан Койшыбаев

Нур-Султан, 17 июня 2019, 13:38 — REGNUM  Комитет Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана одобрил кандидатуру Бахыта Султанова для назначения на должность министра торговли и интеграции республики. Об этом сообщили 17 июня в пресс-службе Мажилиса республики.

Кандидатуру Султанова представил руководитель канцелярии премьер-министра республики Галымжан Койшыбаев. Заключение с рекомендацией принять Султанова на должность министра, было вынесено после процедуры вопросов и ответов. После согласования с парламентом кандидатуру министра должен утвердить президент Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Алтая Кульгинова акимом (мэром) Нур-Султана. Ранее мэром столицы Казахстана был Бахыт Султанов.

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Политическая жизнь Казахстана
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