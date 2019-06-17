Глава ДНР: «Агрессия Украины нарастает каждый день»

Донецк, , 13:25 — REGNUM Украинские формирования устроили масштабную провокацию с применением тяжёлого вооружения, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, сообщил 17 июня официальный сайт ДНР.

«Агрессия Украины нарастает каждый день, — отметил он. — Вчерашнее обострение — это продолжение череды провокаций и обстрелов, которые украинская армия позволяет себе каждый день на протяжении уже нескольких лет, и есть убеждение, что минувшая эскалация является подготовкой к очередному раунду Минских переговоров, в которых у Киева откровенно слабые позиции».

Пушилин призвал международное сообщество вмешаться во внутреннюю политику Украины, и принудить Киев к мирному диалогу с Донбассом.

«Мы ответственно заявляем, что вооруженная агрессия со стороны украинских карателей не останется безнаказанной. Народная милиция Донецкой Народной Республики способна дать достойный ответ на любые действия вооружённых формирований Украины», — заявил Пушилин.

Одновременно он подчеркнул, что руководство ДНР является сторонником Минских соглашений.

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации, ранее боевики ВСУ подвергли территорию Донецкой Народной Республики массированным обстрелам с применением 122-мм гаубиц. В результате повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры Донецка и прилегающих населённых пунктов.

Читайте также: ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 18 раз