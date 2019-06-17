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Трамп до сих пор должен властям Вашингтона более $7 млн за инаугурацию

Политика

Городская мэрия потратила в общей сложности $27,3 млн на проведение праздничных мероприятий

Вашингтон, 17 июня 2019, 13:05 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и Конгресс остаются должны властям Вашингтона более $7 млн за проведение церемонии инаугурации американского лидера, сообщает The Washington Post.

По данным издания, городская мэрия потратила в общей сложности на проведение праздничных мероприятий, которые продолжались четыре дня, $27,3 млн. При этом из бюджета было покрыто порядка $20 млн. Остальные $7,3 млн до сих пор не были выплачены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генпрокурор одного из американских округов потребовал финансовые отчеты от комитета, который занимался сбором денег на инаугурацию Дональда Трампа.

Читайте подробнее: Прокуратура США проверит инаугурационный комитет Трампа

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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