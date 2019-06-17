Военный договор США и Польши: власти подставляют граждан под ответный удар

Варшава, , 13:00 — REGNUM Зазывая к себе иностранные войска и раскручивая милитаристскую риторику, польские политики подставляют всех граждан своей страны под возможный ответный удар, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 17 июня, комментируя сообщения об американо-польской декларации, согласно которой военное присутствие США в Польше будет усилено.

Как сообщалось ранее, главы США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали декларацию о сотрудничестве в военной сфере. Создать инфраструктуру для размещения войск США на своей территории Польша должна за свой счет. Американские военные будут размещены на нескольких базах на территории страны. Также польские власти сообщили о намерении закупить у США 32 самолёта F-35.

«История с наращиванием американского военного присутствия в Польше — очень хорошая иллюстрация к недавним разглагольствованиям польского президента Дуды о «храбрости поляков». Выходит, без американцев против русских никак.

Кого только ни звали поляки в прошлом вместе с собой против русских: крымских татар, шведов, французов, англичан, немцев, ‑ и чем это закончилось для «попутчиков»? Откликаясь на русофобию польских политиков, Трамп хочет повторить судьбу Гиреев, Карла XII, Наполеона, Чемберлена, Гитлера? И сильно ли помогли эти союзники самим полякам?

Насколько американские войска в Польше изменят общее соотношение сил, пусть ответят военные, и пусть они же предложат адекватный ответ. Уверен, что не сильно изменят, а ответ будет адекватным. Двигаясь в Польшу, американцы только сами больше подставятся.

Кроме того, зазывая к себе иностранные войска и раскручивая милитаристскую риторику, польские политики подставляют и всех жителей Польши под возможный ответный удар. Польский министр обороны нагло лжёт, когда говорит о возможной агрессии с нашей стороны. А вот ответный удар, если поляки сунутся, последует точно», — отметил Михаил Демурин.