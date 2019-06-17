МВД Грузии нашло способ сдерживания противников гей-парада

Тбилиси, , 12:56 — REGNUM МВД Грузии нашло способ, с одной стороны, выполнения указаний США и западных партнеров о недопустимости противодействия организаторам гей-парада, с другой стороны, сдерживания тех, кто грозился не допустить проведения такого мероприятия в Тбилиси.

Таким способом стало уголрвное дело, возбужденное по статье 223 УК Грузии, которая предусматривает ответственность за создание незаконных вооруженных формирований и участие в них.

«Напоминаем обществу, что недопустимо создание любых заменяющих законные государственные структуры формирований, руководство ими, вступление в них или призыв к их созданию. Вместе с тем, обеспечение в стране общественного порядка по закону — функция только МВД. Соответственно, любые попытки выполнения функций как полиции, так и иных государственных ведомств будут немедленно пресечены. На каждый факт насилия, неподчинения полиции и нарушения закона министерство отреагирует соответствующим образом. В рамках расследования будут проведены все необходимые следственные действия и дана правовая оценка действий каждого лица, возможно, совершившего преступления», — говорится в распространенном 17 июня утром специальном заявлении МВД.

Этим заявлением министерство отреагировало на состоявшуюся в минувшее воскресенье, 16 июня, достаточно многочисленную акцию противников гей-парада в Тбилиси, одним из лидеров и организаторов которой был грузинский бизнесмен Леван Васадзе. В этой же акции вместе с рядовыми гражданами участвовали различные «националистические» организации и представители духовенства.

В своем выступлении на акции Леван Васадзе подчеркнул, что его в Грузии считают российским агентом, но в действительности, по его словам, он выступает в защиту интересов Грузии.

По словам бизнесмена, он любит свою страну и свой народ и никому не позволит угнетать и унижать грузинский народ.

«Я хочу дружбы и братства с Америкой и Европой, с условием, что они не будут навязывать нам свои нормы. Но я скажу сейчас нечто ужасное: я хочу братства с Россией, с условием, что она вернет нам Абхазию и Цхинвали», — заявил Васадзе.

Перейдя к основной теме собрания, он обратился к многочисленным сторонникам и призвал их быть максимально сдержанными, ни в коем случае не применять силу и не поднимать руку ни на представителей общества ЛГБТ, ни тем более на полицейских, если, конечно, полиция и представители сексменьшинств сами не применят к противоположной стороне силу.

Он заявил, что грузинский народ, который против гей-парада, обязательно выступит в защиту своих национальных ценностей и не позволит провести в стране «торжество разврата», но выйдет за акции не с оружием в руках, а с ремнями и с дубинками.

«Я долго думал, с чем мы можем выступить, если полицейские начнут нас избивать, и вспомнил грузинскую сказку о Комбле, который ни в политику не вмешивался, ни славы, ни денег не хотел. Он держал дубинку где-то на чердаке и брал ее, чтобы дать отпор волку, который нападал на беззащитных ягнят», — заявил Васадзе.

Он еще раз предупредил, что дубинки не должны коснуться ни одного «развратного человека», ни одного представителя НПО, ни одного полицейского, если те не применят силу.

«Но если они нападут на нас, мы избить себя не позволим. И получат первую в мире революцию дубинок», — заявил Васадзе, чем заслужил одобрительные возгласы и аплодисменты многочисленных сторонников.

Эти слова бизнесмена и послужили для МВД поводом для возбуждения уголовного дела. А так как Леван Васадзе ранее, еще в 2013 году, от потомков грузинской царской династии удостоился звания рыцаря, замминистра внутренних дел Натия Мезвришвили, комментируя призывы Васадзе, заявила, что любой, рыцарь он или нет, получит строжайший ответ, если поднимет руку на полицейского.

«Я не знаю, кто рыцарь, а кто нет, но реакция министерства в отношении всех, кто поднимет руку на полицейского, будет строжайшей. Естественно, прорвать кордоны полиции никто не сможет, никто не сможет применить к полицейским силу. Но если такие факты будут иметь место, это является уголовным преступлением, и полиция отреагирует на них соответствующим образом», — передает пресс-служба МВД комментарий замминистра.

Ранее против запланированного в Тбилиси гей-парада выступила патриархия Грузии, которая призвала правительство страны не допустить открытую пропаганду чуждых населению ценностей и образа жизни. Посольство США в тот же день распространило пост президента Трампа, в котором тот выражал поддержку организаторам гей-прайда и осуждал те страны, в которых людей преследуют за нетрадиционную ориентацию.

Своеобразным откликом на эти заявления стали две почти одновременно проведенные у здания госканцелярии правительства акции — одна была организована членами ЛГБТ, вторая — представителями духовенства и «националистских» сил. Несмотря на то, что полиция устроила кордон вокруг акции ЛГБТ, участники контракции сумели в нескольких местах прорвать полицейское оцепление и попытались разогнать представителей сексменьшинств. В результате столкновения были арестованы более 20 участников контракции, 7 из которых были заключены под стражу.

Мероприятия в рамках так называемого гей-прайда планируются в Тбилиси с 18 по 24 июня. Ряд прозападных экспертов принятые МВД Грузии меры не удовлетворили, и они настоятельно рекомендуют властям обеспечить полную защиту общества ЛГБТ и свободу выражения их позиции. Что касается аналитиков более нейтрального толка, они считают ситуацию достаточно напряженной, а вмешательство посольства США явлением нежелательным, которое может усилить в обществе антизападные настроения и резко сократить число сторонников европейской и евроатлантической интеграции Грузии