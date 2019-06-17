В Польше начались военные учения НАТО

Варшава, , 12:52 — REGNUM В Польше 16 июня начались учения НАТО под кодовым названием DRAGON-19, которые продлятся четыре дня и станут самыми масштабными учениями в стране в этом году. В них примут участие около 18 тысяч военнослужащих из 12 стран НАТО, задействовано 2,5 тыс. единиц военной техники.

Как сообщает «Радио Польши», манёвры пройдут на суше, на море, в воздухе и в киберпространстве. Целью учений является отработка слаженных действий и совместимости польской армии с армиями союзников по НАТО с целью «укрепления восточного фланга НАТО».

Манёвры DRAGON-19 проводит 11-я Люблинская дивизия бронетанковой кавалерии, к которой присоединятся дислоцированные в Польше подразделения армий США, Великобритании, Канады, Германии, Румынии и Словакии.

В последнее время польское руководство предпринимает усилия для увеличения военного присутствия США в стране. Доходит до странного — Польша готова оплачивать пребывание американских войск на своей территории. В США пока не готовы к такой щедрости, и переговоры о создании в Польше постоянной американской военной базы проходят вяло. 12 июня президент Польши Анджей Дуда на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне договорился о некотором увеличении численности американских войск в Польше.