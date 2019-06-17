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Список претендентов на пост губернатора Мурманской области вырос до шести

Политика

«Справедливая Россия» выдвинула своего кандидата

Список претендентов на пост губернатора Мурманской области вырос до шести
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Мурманск, 17 июня 2019, 12:44 — REGNUM  «Справедливая Россия» вслед за своими политическими оппонентами выдвинула кандидата в губернаторы Мурманской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии.

От партии за пост губернатора будет бороться 54-летний Василий Буров, возглавляющий областное отделение «Союза десантников России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, документы в избирком для участи в губернаторских выборах уже подали: врио губернатора, представитель «Единой России» Андрей Чибис, член КПРФ Михаил Антропов, Виталий Измайлов от «Гражданской платформы», военный пенсионер Геннадий Тупикин и самовыдвиженец Николай Дмитренко.

Напомним, выборы губернатора Мурманской области состоятся 8 сентября 2019 года.

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Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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