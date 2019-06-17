Екатеринбург, , 12:46 — REGNUM Администрации Екатеринбурга и депутатам городской думы следует больше слышать друг друга, чтобы не допускать конфликтных ситуаций. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник дал оценку взаимодействию городских властей. Напомним, что 11 июня 2019 гордума не согласовала проект корректировки бюджета, предложенный мэрией.

«В подобных случаях обеим сторонам надо больше слышать друг друга, советоваться, вырабатывать компромиссные решения, не принимать однобоких решений. Тогда таких ситуаций возникало бы меньше», — сказал Бидонько.

По мнению чиновника, стороны уже сумели договориться, и ближайшее заседание гордумы «должно пройти нормально». Вице-губернатор также подчеркнул, что в случае, когда не могут договориться законодательная и исполнительная власти, зачастую «примешиваются интересы крупного бизнеса».

Напомним, ранее гордума Екатеринбурга не приняла корректировку бюджета на 2019 год. Депутаты обвинили мэрию в «недопуске» к формированию главного финансового документа города. Кроме того, в гордуме сорвался отчёт мэра Екатеринбурга Александра Высокинского.

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