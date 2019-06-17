На пост главы Башкирии выдвинули своих кандидатов ещё три партии

Уфа, , 12:44 — REGNUM В Башкирии партии «Яблоко», ЛДПР и «Патриоты России» определились с кандидатами для выдвижения на пост главы республики. Конференции партий состоялись 15−16 июня.

Так, «Яблоко» выдвинуло юриста Зульфию Гайсину, которая обеспечивает юридическое сопровождение дел обманутых дольщиков. «Патриоты России» выдвинули кандидатом бывшего владельца банка «Восток», президент концерна GTL JSC Рафиса Кадырова, сообщает «Коммерсантъ-Уфа». От ЛДПР в выборах главы республики примет участие депутат Госдумы Иван Сухарев.

Напомним, ранее свои кандидатуры выдвинули «Единая Россия» — врио главы Башкрии Радий Хабиров, от КПРФ на выборы пойдет глава рескома Юнир Кутлугужин, от «Справедливой России» — глава регионального отделения Юрий Игнатьев, блогера Владимира Кобзева выдвинула «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Зеленые» выдвинули владелицу модельного агентства «Статус» Санию Тимасову. «Партия роста» решила поддержать на выборах кандидата от ЕР — действующего руководителя региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы главы Башкирии состоятся в единый день голосования в сентябре 2019 года. Согласно региональному законодательству, в выборах могут принимать участие только кандидаты от политических объединений.

До 20 июня партии должны определить кандидатов для борьбы за пост главы республики. До 1 июля региональный избирком принимает документы от кандидатов. Данные кандидатов, включая подписи муниципальных депутатов, будут проверяться до 13 июля. С 10 августа стартует агитационный процесс в СМИ. При этом партии имеют право отозвать своих кандидатов до 2 сентября.