Бамако, , 12:56 — REGNUM После атаки, унесшей жизни около 100 человек, в Мали сняли с должности губернатора области Мопти, где произошел инцидент, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Совета министров страны.

«Извлекая уроки из этой трагедии, Совет министров снял с должности губернатора области Мопти», — говорится в официальном заявлении властей.

Пост губернатора области Мопти занимал Сиди Алассан Турэ.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 июня. По версии следствия, нападавшие на деревню этноса догон принадлежали к этносу фула. Местная администрация сообщает о 95 погибших, однако официальные власти называют жертвами атаки 35 человек. Из-за произошедшего в стране был объявлен трехдневный траур, передает издание.