Понедельник, 17 Июня 2019 года
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В Мали сняли с должности губернатора области Мопти

Политика

По жертвам трагедии был объявлен общенациональный траур

Бамако, 17 июня 2019, 12:56 — REGNUM  После атаки, унесшей жизни около 100 человек, в Мали сняли с должности губернатора области Мопти, где произошел инцидент, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Совета министров страны.

«Извлекая уроки из этой трагедии, Совет министров снял с должности губернатора области Мопти», — говорится в официальном заявлении властей.

Пост губернатора области Мопти занимал Сиди Алассан Турэ.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 июня. По версии следствия, нападавшие на деревню этноса догон принадлежали к этносу фула. Местная администрация сообщает о 95 погибших, однако официальные власти называют жертвами атаки 35 человек. Из-за произошедшего в стране был объявлен трехдневный траур, передает издание.

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