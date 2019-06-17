Мэр Ярославля сменил первого руководителя из своей «люберецкой» команды

Ярославль, , 12:30 — REGNUM Мэр Ярославля сменил руководителя Агентства по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля. Об этом он заявил 17 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вместо Елены Притворовой на этот пост назначен Ярослав Овчаров. Как сообщало ранее ИА REGNUM, 36-летняя Елена Притворова ранее работала с Владимиром Волоковым в Люберецком районе Московской области и в Переславле-Залесском. На последнем месте Притворова возглавляла юридический отдел комитета по управлению муниципальным имуществом и одновременно была председателем участковой избирательной комиссии. В январе 2019 года она была назначена директором агенства, которое выполняет функции заказчика по ремонту дорог и благоустройству города. Опыта работы в этой сфере у нее не было.

Вероятно, Притворова не справилась с этой работой. Агентство задержало работы по ремонту дорог, не смогло вовремя организовать аукционы на обслуживание освещения. Громкий скандал возник вокруг замены тротуарной плитки на улице Советской. Эти работы также контролировало агентство.

Более того, за время работы Елены Приворовой из агентства уволились почти все ключевые руководители. В мае ушли заместители директора Роман Карасев, отвечавший за проектирование, Кристина Другалева, отвечавшая за закупки, Сергей Тихомиров, отвечавший за содержание дорог.

В мэрии города корреспонденту ИА REGNUM не смогли ответить, куда именно ушла Елена Приворова из агентства. Новый директор Ярослав Овчаров ранее возглавлял государственное предприятие Ярославской области «Ярдормост», которое занимается ремонтом областных дорог.

Притворова стала первым членом «люберецкой» команды Владимира Волкова, который не удержался на новом месте в Ярославле.

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