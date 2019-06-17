Пашиняна отказался руководить партией власти

Ереван, , 12:17 — REGNUM На пятом съезде правящей партии Армении «Гражданский договор», который прошел 16 июня, министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян был избран председателем правления правящей партии.

На пост председателя правления партии изначально было выдвинуто три кандидата, в том числе основателя партии, премьер-министра Никола Пашиняна и спикера парламента Арарата Мирзояна. Пашинян и Мирзоян, однако, свои кандидатуры сняли.

Примечательно, что бывший председатель правления партии Сасун Микаелян в результате тайного голосования. не прошёл в состав правления партии. Ранее сообщалось, что между Микаеляном и другими видными членами партии есть существенные разногласия, так как Микаелян не поддержал кандидата партии на недавних выборах в Абовяне, где «Гражданский договор» в итоге проиграл оппозиционному кандидату. Кроме этого, в правящей партии недовольны поведением депутата Тагуи Товмасян, которая несмотря на то, что является членом правящего блока «Мой шаг», но в принадлежащей ей газете постоянно публикуются материалы, которые не совпадают с точкой зрения правящего большинства. Товмасян, как пишут армянские СМИ, попала в предвыборный список правящей партии благодаря гарантиям Сасуна Микаеляна.