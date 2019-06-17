Политические процессы на Украине приближают страну к развалу — эксперт

Москва, , 12:11 — REGNUM Политические процессы, которые идут на Украине, являются очередным этапом развала страны, заявил политолог Ростислав Ищенко, сообщило 17 июня издание Украина.ру.

По его мнению, действующего президента Украины Владимира Зеленского наняли олигархические структуры. Точно также они наймут и депутатов Верховной рады.

«Никакой олигарх, каким бы авторитетным и умным он ни был, не может управлять государством так, как им управляет государственный аппарат. Олигарх защищает интересы своего бизнеса. А интересы бизнеса всегда уже, чем интересы государства», — рассказал эксперт.

По это причине, происходящее на Украине является очередным этапом развала страны, как и свержение законно избранного президента страны Виктора Януковича в 2014 году, считает он.

«Сказать, когда именно наступит этот развал весьма трудно, поскольку распады государств происходят незаметно, и зачастую люди живут уже вне государства, сами того не замечая», — отметил Ищенко.

Эксперт уверен, что странам, с которыми граничит Украина, придётся брать под контроль её территории вне зависимости от желания или нежелания воспользоваться распадом Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ищенко заявил, что украинская государственность была уничтожена в 2014 году в ходе государственного переворота.

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