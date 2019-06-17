Еврокомиссия подготовила доклад о «вмешательстве России» в выборы

Брюссель, , 12:07 — REGNUM Европейская комиссия представила доклад о вмешательстве России в выборы в Европейский парламент, состоявшиеся с 23 по 26 мая в странах Европейского союза (ЕС). По мнению авторов доклада, вместо тактики широкомасштабной кампании и хакерских атак на этот раз «рука Кремля» прибегла к потоку дезинформации. Об этом пишет газета Kronen Zeitung 17 июня.

«Собранные доказательства продемонстрировали, что российские источники продолжали дезинформировать с целью снизить явку избирателей и повлиять на их предпочтения», — говорится в докладе.

Европейский комиссар по вопросам юстиции Вера Йоурова при публикации доклада отметила, что «не было big bang — моментов», влияние осуществлялось посредством фейковых новостей. В частности, в них ставилась под сомнение легитимность демократии ЕС и говорилось о негативных последствиях миграции в ЕС беженцев из стран Африки и Азии. Однако достаточных доказательств и отсылок на конкретную кампанию, нацеленную на выборы в Европейский парламент, до сих пор не представлено, подчеркивает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее европейский комиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг заявил, что «вмешательство Москвы» осуществлялось при помощи фальшивых страниц в социальных сетях и ботов. Напомним, по итогам выборов в Европейский парламент укрепили свои позиции многие правые партии, выступающие за нормализацию отношений с Россией, в том числе французское «Национальное объединение» и итальянская «Лига».

Читайте ранее в этом сюжете: Еврокомиссар: вмешательство в выборы становится всё более «тонким»