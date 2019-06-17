Таллин – за санкции: Россия должна ответить сокращением транзита и торговли

Таллин, , 11:54 — REGNUM Убеждать эстонских чиновников и дипломатов бесполезно, вместо этого следует сделать так, чтобы русофобия стала обходиться Эстонии еще дороже, чем сейчас, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 17 июня, комментируя высказывания министра иностранных дел Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Урмас Рейнсалу заявил, что санкции остаются наиболее действенным инструментом в ответ на нарушение международного права, и необходимо продолжить применять их в отношении России, которая «оккупировала» Крым.

«Пытаться в чём-то убеждать эстонцев по смыслу бесполезно: они будут, как попугаи, повторять слова своего главного хозяина, коим являются США. ЕС они будут использовать экономически, а политику и далее будут делать преимущественно в интересах Вашингтона. Скажут в Вашингтоне, что время санкций прошло, и Таллин при всём нежелании (ведь стремление вредить России там неизбывно) повторит и это.

С этой точки зрения в словах эстонского министра мы получили ещё одно свидетельство того, что состоявшаяся не так давно встреча нашего президента с президентом Эстонии была бесполезной. Более того, в международном плане она сработала и против авторитета нашей страны, и против авторитета Владимира Путина. Да и внутри страны президента в этом случае мало кто понял. Возможно, в голове у Керсти Кальюлайд и осело несколько полезных для неё и Эстонии мыслей, но она их не сможет реализовать как в силу своего ущербного положения в эстонской политической системе, так и в силу превалирующего в стране общего проамериканского тренда. Лидер крупной державы готов тратить время впустую на неубеждаемых противников-карликов — разве у кого-то это может вызвать уважение?

Теперь несколько слов собственно о содержании заявления эстонского министра. «Санкции продолжают оставаться одним из наиболее эффективных средств реагирования на серьезное нарушение международного права», — говорит он. И чем уж так эффективны санкции ЕС против России? Всем хорошо известно, что в Европе растёт поддержка идеи отмены антироссийских санкций как неэффективных и наносящих в силу наших ответных мер вред самими странам — членам ЕС. Именно выступающие с этих позиций партии укрепили свое положение в европейском парламенте по итогам состоявшихся в прошлом месяце выборов.

А много ли сама Эстония выиграла от того, что так рьяно поддерживает санкции? Пусть эстонец и его коллеги по правительству посчитают потери: от уменьшения транзита, упущенных возможностей по торговле и так далее. Если эти цифры их пока не очень убеждают, то посольство в Таллине, МИД России должны дать в правительство новые предложения соответствующего свойства. Что в Таллине считают по поводу наших якобы «нарушений международного права», наплевать. А вот сам эстонский этнорадикальный режим своей политикой дискриминации русских уже не первое десятилетие нарушает международное право. Раньше, конечно, надо было жёстко призвать к ответу, но и сейчас не поздно усилить соответствующее давление», — отметил Михаил Демурин.