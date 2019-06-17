Вызывает недоумение: Власти Армении о встрече посла России с Кочаряном

Ереван, , 11:52 — REGNUM Сегодня, 17 июня, на заседании постоянной комиссии Национального собрания по внешним связям депутат парламентской фракции «Просвещённая Армения» Арман Бабаджанян задал вопрос заместителю министра иностранных дел Армении Григору Ованнисяну: «Почему до сих пор посол России не был вызван в МИД для разъяснений по поводу встречи с Робертом Кочаряном?»

В ответ на вопрос, Григор Ованнисян отметил, что с дипломатической точки зрения никаких ошибок не было.

«Это не может стать предметом осуждения и специального обсуждения со стороны нашего ведомства», — сказал он.

По этому поводу председатель постоянной комиссии парламента Армении по внешним связян Рубен Рубинян отметил, что для него вышеуказанная встреча вызывает недоумение и не приветствуется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол России в Армении Сергей Копыркин посетил второго президента Армении Роберта Кочаряна, который обвиняется в насильственном изменении конституционного строя, а дело находится в суде.

Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян 16 июня заявил, что не приветствует встречу посла России в Армении Сергея Копыркина со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.

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