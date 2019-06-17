Министр экологии Индонезии выступила на министерской встрече G20

Токио, , 12:16 — REGNUM Представители индонезийской делегации рассказали о систематических шагах в области окружающей среды и энергетики на министерской встрече G20 по вопросу глобальной окружающей среды для устойчивого развития, которая состоялась 15−16 июня в Японии, сообщает Antaranews.

В официальном пресс-релизе правительства Индонезии говорится, что министр экологии Индонезии Сити Нурбая заявила, что право на здоровую окружающую среду в Индонезии гарантирует Конституция государства.

Что касается изменения климата, то, по словам Сити Нурбая, вклад Индонезии заключается не только в усилиях по сокращению выбросов парниковых газов, но и в сочетании с усилиями по обеспечению национальной устойчивости за счет адаптации к последствиям изменения климата.

Издание отмечает, что Китай намерен полностью отказаться от угля в 2050 году, а Германия — в 2038 году. Кроме того, вместе с Великобританией Германия планирует достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов в атмосферу к 2050 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители стран «большой двадцатки» договорились объединить усилия для сокращения выброса пластиковых отходов в мировой океан.

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