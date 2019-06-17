Германия собирает данные об инциденте в Оманском заливе

Люксембург, , 12:00 — REGNUM Германские власти внимательно соотносят собственные данные об атаке на танкеры в Оманском заливе с информацией разведслужб США и Великобритании. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас 17 июня на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Маас подчеркнул, что в подобных случаях важна тщательная проверка. Он призвал все стороны в регионе приложить усилия к деэскалации и заверил, что германская сторона продолжит собирать информацию и обмениваться ей с партнерами.

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Нужны реальные усилия, а не просто слова, чтобы избежать конфликта, добавил министр и заявил, что настало время для дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе были атакованы норвежский и японский нефтяные танкеры. Власти США обвинили в инциденте Иран и даже предоставили «неопровержимые доказательства» причастности Тегерана к диверсии. Российские власти призвали к трезвой оценке ситуации и указали на необходимость получения убедительных данных.

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