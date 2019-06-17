«Добро пожаловать в ЛДПР»: Юрий Хованский стал помощником депутата

Москва, , 12:07 — REGNUM Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) сделал своим помощником на общественных началах популярного YouTube-блогера Юрия Хованского. Об этом новоиспечённый помощник депутата рассказал в своём Twitter-аккаунте 16 июня.

https://twitter.com/RussianStandup/status/1140498245812129792

По словам блогера, Хованский и Власов уже ведут активное обсуждение различных инициатив и законопроектов. Одной из первых станет упрощение выдачи травматического оружия.

Пользователи Twitter сразу начали иронизировать над новой работой Хованского. По словам некоторых из них, блогер «будто бы изначально был создан для ЛДПР». Другие же считают, что мужчина зря решил пойти в политику, и сильно сомневаются в его компетентности.

«Какая политика, такие и помощники», — пишет пользователь с ником Славочка.

Напомним, Юрий Хованский стал известен на российском YouTube-пространстве благодаря своим стендап-выступлениям и скандальному поведению. Ранее блогер поддержал заявление Ольги Глацких, заявившей, что «государство не просило вас рожать». По словам Юрия Хованского, чиновница абсолютно права, а не рожать детей — «самый гуманный вариант».

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