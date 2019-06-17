Бывший посол в Белоруссии Бабич назначен замглавы Минэкономразвития РФ

Москва, , 11:42 — REGNUM Заместителем министра экономического развития РФ назначен Михаил Бабич. Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано 17 июня на сайте правительства.

«Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года Бабич был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии, а также специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с белорусской стороной. В конце апреля вместо Бабича на пост посла в Белоруссии был назначен Дмитрий Мезенцев.

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