Могадишо, , 11:55 — REGNUM АМИСОМ (Миссия Африканского Союза в Сомали) сообщила о переговорах с правительством Сомали по вопросу передачи военных баз под руководство департамента безопасности страны.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», данный шаг является частью плана по передаче вопросов контроля безопасности страны полностью в руки властей Сомали.

Специальный представитель председателя Комиссии Африканского Союза Франциско Мадейра отметил, что пора реализовать полностью данный план.

Об этом Мадейра сообщил на церемонии передачи холодильных установок силам безопасности Сомали, которая осуществлялась с целью укрепления потенциала сил безопасности страны в борьбе с вооруженными группировками боевиков.

По словам представителя, АМИСОМ в последующие месяцы осуществит передачу военных баз властям Сомали посредством проведения консультативных встреч с правительством страны.

Напомним, что уже на протяжении 30 лет Сомали не может обеспечить свою безопасности. В стране действуют террористическая группировка Аш-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ), целью которой является свержения правительства Сомали.