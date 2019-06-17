Будущее ЕАЭС: Большое партнерство и Евразийский ювелирный бренд

Москва, , 11:27 — REGNUM Пятилетнюю деятельность Евразийского экономического союза подытожили главы стран ЕАЭС на саммите в Казахстане. Эксперты в свою очередь называют основные тренды Евразийской экономической комиссии и говорят о главных достижениях Комиссии.

Председатель комитета Делового совета ЕАЭС по цифровой повестке ЕАЭС Владимир Басько отмечает, что

«когда разрабатывался и подписывался договор о создании Евразийского экономического союза не думали о включении в него «цифры». С 2016 года усилия и активная поддержка ЕЭК впервые дали возможность начать обсуждать цифровую повестку на пять стран, сделали ее самостоятельным направлением интеграции. В результате совместной работы вышли на подписание в конце 2016 года главами государств Заявления о цифровой повестке ЕАЭС, что положило начало работе по интеграции в цифровой сфере. Годом позже в 2017 году были утверждены Основные направления реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года и выделены приоритеты проработки инициатив и проектов по ее реализации: цифровая прослеживаемость движения продукции, товаров, услуг и цифровых активов; цифровая торговля; цифровые транспортные коридоры; цифровая промышленная кооперация; оборот данных; система регулятивных «песочниц». И это стало значимым общим решением бизнеса и государств ЕАЭС».

В поддержку реализации решений по «цифре» Президиумом Делового совета Евразийского экономического союза 25 апреля 2017 года был создан Комитет по цифровой повестке ЕАЭС. Его цель — консолидация бизнеса ЕАЭС для участия в формировании и реализации цифровой повестки ЕАЭС, а также в инициировании и участии в реализации важнейших проектов, направленных на развитие цифровой экономики ЕАЭС.

Владимир Басько также отмечает, что уже сегодня, чтобы эффективно использовать возможности и выгоды интеграции и формировать инструменты для управления изменениями Евразийская экономическая комиссия переводит сотрудничество со странами Союза на новый уровень — совместную проектную деятельность с активным вовлечением бизнеса. Создана возможность финансирования цифровых проектов.

«В 2017 году был определен Порядок проработки инициатив в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС, в 2018 году сформирован офис управления цифровыми инициативами, работающий с поступающими инициативами, в 2019 — механизм реализации проектов. Первыми стали проекты по цифровой промышленной кооперации, цифровой прослеживаемости товаров, взаимному признанию электронных сопроводительных документов, по разработке концепции экосистемы цифровых транспортных коридоров.

Сегодня бизнес ЕАЭС может освоить этот новый механизм, при необходимости предлагая его коррекцию. И тогда через отладку взаимодействия государств и бизнеса Союза в реализации совместных проектов, формирующих единое цифровое пространство и поддерживающих цифровую трансформацию экономики его членов, возможно, удастся превратить совместные решения по «цифре» в общее дело государств и бизнеса ЕАЭС.

Все это позволит получить совместные платформы для сотрудничества в цифровом пространстве и для интеграции с глобальными цифровыми экосистемами», — отметил он. .

О необходимости расширять международный трек ЕАЭС говорит профессор кафедры международной безопасности и внешнеполитической деятельности России, Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Александр Михайленко.

«Отмечая первый юбилей евразийского объединения, можно сделать вывод о том, что Союз состоялся как надежный, активно развивающийся субъект международный отношений. За последние три года объединение активно расширяет географию своего международного присутствия, несмотря на нестабильность в международной торговле и обострение торговых конфликтов. Развиваются возможности стран-членов ЕАЭС в международном взаимодействии с интеграционными объединениями АСЕАН, МЕРКАСУР, со странами Латинской Америки, Сингапуром, Индией, Египтом, Вьетнамом, Китаем, Ираном. В этом процессе велика роль Евразийской экономической комиссии, которая ведет переговоры с этими странами о различных формах взаимодействия.

Расширение международного сотрудничества ЕАЭС предусматривается в Концепции внешней политики Российской Федерации. Оно вписывается в логику долгосрочной политики России, направленной на «интеграцию интеграций». В этом плане очень важно отметить, что ЕАЭС нацелен на расширение своего сотрудничества с первой по размерам экономикой мира — Китаем. Подписанное Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем будет способствовать формированию Большого евразийского партнерства, сопряжению ЕАЭС и китайской Инициативы пояса и пути.

Весьма важно расширять практику заключения соглашений о зоне свободной торговли ЕАЭС с третьими странами. Такие соглашения уже действуют между Союзом и Вьетнамом, а также Ираном (временное соглашение). На горизонте подписание уже в этом году подобного соглашения с Сербией. Соглашение о ЗСТ с Сингапуром, которое сейчас прорабатывается, можно считать уникальным, так как оно, очевидно, будет включать инвестиционный сегмент. Сингапур — это не просто финансовый лидер в регионе АСЕАН, но и одно из самых технологически развитых государств мира с широким инвестиционным портфелем.

В целом, развитие международного сотрудничества ЕАЭС позволит усилить влияние ЕАЭС на мировые экономические процессы и одновременно более полно реализовать национальные интересы стран-членов», — сказал он.

Как считает руководитель Центра постсоветских исследований Института экономики Российской академии наук Леонид Вардомский, исходя из необходимости обеспечить функционирование общего рынка без препятствий приоритетной задачей ЕЭК было и остается снятие ограничений на пути свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

«С 2016 года в ЕЭК начата так называемая институционализация устранения препятствий на рынке ЕАЭС. Создан информационный портал для работы с обращениями бизнеса при возникновении трудностей на внутреннем рынке, введена в действие единая база препятствий в электронном виде. Разработан программный документ со сводом существующих сегодня в ЕАЭС препятствий — так называемая «Белая книга», в которой определены торговые ограничения, их природа и проведена их классификация. Утверждаются планы мероприятий по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке сроком на два года.

Это шаг вперед, однако устранение ограничений идет медленно, хотя все страны поддерживают их устранение. Сегодня в ЕАЭС официально зафиксировано 68 препятствий. Всего устранено 38 препятствий с 2017 года.

Это объясняется стремление стран поддержать национальных производителей, сохранить их позиции на национальном рынке, используя различия в национальном законодательстве и регламентов ЕАЭС. Одной из причин таких различий является все еще слабая степень синхронизации экономических политик, реализуемых странами, и как следствие, возникновение экономических противоречий, которые материализуются в те самые препятствия во взаимной торговле. Важную роль в их сохранении играют разные уровни развития стран, разные финансовые возможности национальных компаний по модернизации производства, сокращению издержек и расширению линейки выпускаемой продукции и разные возможности наращивать выпуск товаров, получая эффекты от концентрации производства.

Преодолеть воспроизводство нетарифных барьеров можно путем усиления координации выпуска однотипной продукции, закрепляя долю национальных компании на общем рынке данной продукции, и создания специального фонда в рамках ЕАЭС, позволяющего перепрофилировать предприятия, выпускающих неконкурентную на рынке ЕЭС продукцию.

Пятилетний опыт деятельности ЕАЭС свидетельствует о том, что наиболее динамично развиваются те виды экономической деятельности, в которых интересы стран-участниц совпадают с интересами третьих стран. Примером, такой деятельности является сотрудничество железных дорог Беларуси, Казахстан и России, создавших Объединенную транспортно-логистическую компанию, работа которой позволила резко нарастить перевозку большегрузных контейнеров на направлении Китай — ЕС — Китай.

Эта успешная модель должна применяться и в других сферах экономики», — отметил он.

Одним из важных треков деятельности ЕЭК является формирование регионального актива евразийской интеграции.

Генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин отмечает, что для объединения потенциала ювелирной отрасли стран ЕАЭС и разворачивания этого потенциала в сторону экспорта по инициативе ЕЭК в прошлом году начата проработка целесообразности создания Евразийского ювелирного бренда.

«После общих обсуждений мы приступили к разработке проекта «дорожной карты» по продвижению ювелирной продукции стран ЕАЭС на внешние рынки. Сейчас его обсуждаем с участниками рынка и государственными органами. Под ювелирным брендом следует понимать не размещение единого логотипа, а возможность пользоваться создаваемыми благоприятными условиями, дистрибьюторской сетью. То есть ювелирный логотип будет иметь функцию одного из коммуникационных инструментов для контакта с потенциальными потребителями и партнерами.

Очевидно, что экспортная «перезагрузка» ювелирной отрасли ЕАЭС должна быть основана на улучшении административной среды, предоставлении цифровых сервисов для развития электронной торговли, создании системы маркетинга, дистрибуции через торгово-логистические центры на перспективных рынках. К сожалению, сегодня никаким иным способом осваивать высококонкурентные рынки невозможно. Должно быть постоянное присутствие на таких рынках, а не эпизодическое участие через выставки. Сегодня мы отстаем от всего мира в вопросе интернет торговли ювелирными изделиями. Граждане наших стран сегодня могут заказать ювелирное украшение из любой точки мира, в то время как отправление ювелирных изделий с территории стран ЕАЭС в адрес физических лиц обуславливается большим массивом условий и ограничений. Это делает электронную торговлю в ЕАЭС невозможной. Чтобы выполнить такие требования необходимо потратить 2−3 недели, а сегодня потребитель готов ждать доставку не более 5 дней. Кроме этого, любая отгрузка сопряжена с финансовыми издержками.

Рассчитываем, что этот проект даст возможность объединить усилия государства и бизнеса, позволит нам совместно выходить на рынки третьих стран и понимать, как на них работать» — сказал он.