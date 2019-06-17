США разместят свои военные базы на территории Польши в шести точках

Варшава, , 11:25 — REGNUM Соглашение Польши и Соединенных Штатов о расширении американского военного контингента на территории республики предусматривает создание шести точек, где будут размещаться войска США, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак.

В рамках соглашения мы пришли к договоренности, что в Польше будет шесть таких точек, где будут находиться (американские) подразделения», — заявил Блащак в эфире «Польского радио».

При этом, по его словам, Варшаве важно усилить восточный фланг Североатлантического альянса для «сдерживания возможного агрессора».

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Как сообщало ИА REGNUM, Варшава неоднократно просила Белый дом о размещении в Польше дополнительных военных контингентов США, обосновывая эти просьбы «российской угрозой».

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует направить в Польшу еще одну тысячу военнослужащих в дополнение к четырем тысячам военных, уже находящимся на территории республики.

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