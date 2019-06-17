В Перу вынесен первый приговор по делу бразильской компании Odebrecht

Лима, , 11:38 — REGNUM Бывший губернатор перуанского региона Анкаш Сесар Альварес был приговорён к 8 годам и 3 месяцам тюремного заключения по уголовному делу, связанному с деятельностью бразильской компании Odebrecht. Альварес был признан виновным в преступном сговоре за незаконные выплаты этой компании за строительство автомагистрали и туннеля на горном хребте Кордильера-Бланка, самом высоком в Перу, из средств государственного бюджета. Об этом сообщило перуанское агентство El Comercio.

Это первый приговор по делу Odebrecht в Перу. Эта бразильская фирма оказалась вовлечённой в коррупционные связи с политиками самого высокого ранга, включая президентов и министров, далеко за пределами Бразилии: по разным данным, компания заплатила порядка 788 млн долларов США в виде взяток высокопоставленным чиновникам в 12 странах Латинской Америки и Африки.