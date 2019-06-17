Анкара, 17 июня 2019, 11:31 — REGNUM Представители оппозиционных партий в Великом национальном собрании Турции приветствовали заявление министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу о том, что в случае запроса относительно процесса передачи Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400 оппозиционные партии будут надлежащим образом проинформированы. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, глава парламентской фракции Народно-республиканской партии Энгин Озкоч заявил: «Мы, и как Меджлис, и как оппозиция, всегда открыты для любых сведений. Мы подготовим почву для совместных действий по решению проблем национального масштаба». Энгин Озкоч подчеркнул, что ни он сам, ни его однопартийцы никогда не предлагали отказаться от закупки С-400. Он отметил, что заявления МИД Турции о том, что «оппозиция против» представляются ему безответственным шагом.
Турецкая оппозиция: мы не предлагали отказываться от С-400
Турецкая оппозиция приветствует решение о ее информировании о передаче Турции С-400
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