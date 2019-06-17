Турция осудила решение стран Южной Европы по Средиземноморью

Анкара, , 11:50 — REGNUM Турция отвергает противоправные положения декларации VI саммита стран Южной Европы-участниц ЕС по ситуации в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре, прошедшего 14 июня 2019 года на Мальте при участии Франции, Италии, Испании, Мальты, Португалии, Греции и Республики Кипр. Об этом информирует Министерство иностранных дел Турецкой Республики.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, МИД Турции считает, что положения декларации являются предвзятыми, оторванными от реальности и противоречащими международному праву, и, следовательно, не имеют для Турции никакой юридической силы. Ведомство назвало декларацию показателем того, что Греция и Республика Кипр пользуются своим членством в ЕС для достижения своих целей.

МИД Турции подчеркнул, что поддержка в декларации посягательств греческой части Кипра на морские границы является нарушением международного права сама по себе. В его сообщении говорится, что ни ЕС, ни его члены не могут подтвердить и оправдать претензии на разграничение зон морской юрисдикции. Турция продолжит принимать все необходимые меры для защиты как своих интересов, так и интересов турок-киприотов в вопросе эксплуатации месторождений углеводородов, залегающих на шельфе Восточного Средиземноморья.