Понедельник, 17 Июня 2019 года
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Турция ведёт разведочные работы на шельфе по лицензии Северного Кипра

Политика

В район Восточного Средиземноморья направлено турецкое буровое судно

Анкара, 17 июня 2019, 11:21 — REGNUM  Турция продолжает разведку месторождений на основе лицензии, выданной властями Турецкой Республики Северного Кипра. Для этого в район Восточного Средиземноморья направлено турецкое буровое судно Fatih. Эксперты называют восточную часть Средиземного моря «территорией проблем, кризисов и шансов для сотрудничества».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в районе Восточного Средиземноморья в настоящее время действуют такие компании, как турецкая TPAO, американские Exxon Mobil и Nobel, французская Total, итальянская Eni, южнокорейская Kogas, катарская Petroleum, британская BP и израильские Delek и Avner. Активность прибрежных стран в сфере разведки и разработки месторождений нефти и газа в восточной части Средиземного моря активизировались, что вызвало рост напряженности в регионе. В последние годы Турция предпринимает активные шаги, которые меняют баланс сил на энергетической карте Восточного Средиземноморья. Прибрежные государства все еще не согласовали делимитацию морских пространств, на которые распространяются их суверенные права, и любой односторонний шаг в этом направлении вызывает недовольство соседних стран.

Например, Республика Кипр поделила примыкающие к острову морские пространства на 13 секторов, намереваясь объявить тендеры на разработку залегающих на морском дне месторождений, что противоречит нормам международного права.

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Зарубежная хроника
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