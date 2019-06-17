Anadolu Ajansı: Израиль призвал США и НАТО не доверять Турции

Анкара, , 11:36 — REGNUM Член Кабинета безопасности Израиля, министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин относительно вопроса о приобретении Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 заявил, что США и НАТО не следует полагаться на Турцию на фоне ее стремления обзавестись современными видами вооружений. Он, в частности, сказал: «США и НАТО не должны слепо полагаться на Турцию, которая стремится заполучить высокоразвитое вооружение».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, израильский министр приветствовал решение США о приостановлении тренировочных полетов будущих турецких пилотов истребителей пятого поколения F-35, обучающихся на авиабазе Люк в штате Аризона. Зеев Элькин продолжил: «Европа более не является стратегическим направлением для Турции. Так же, как и НАТО, несмотря на членство Турции в альянсе». Он считает, что стратегической целью Турции стала роль лидера исламского мира, которой Турция намерена добиться посредством проведения подчеркнуто независимой политики на международной арене.