30 семей курдов-езидов вернутся в иракский Синджар — СМИ

Синджар, Ирак, , 11:31 — REGNUM Мэр иракского Синджара Махма Халиль заявил, что в скором времени около 30 езидских семей вернуться в свои родные места. Об этом 16 июня сообщает Kurdistan.ru со ссылкой на местные источники.

В настоящее время указанные беженцы проживают в лагере для беженцев «Науруз» в Сирии. Однако большая часть езидов, до сих пор опасается возвращаться в Синджар из-за страха перед террористами.

Напомним, курды-езиды являются носителями уникального религиозного учения, сочетающего в себе элементы зороастризма, ислама и христианства, они проживают в основном иракском Синджаре.

В 2014 году представители данной религиозной общности значительно пострадали от деятельности боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — сотни езидов погибли, тысячи были угнаны в плен.

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