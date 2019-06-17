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Власти Екатеринбурга всё же надеются создать муниципальный медиахолдинг

Политика

Очередная попытка убедить депутатов будет осенью

Екатеринбург, 17 июня 2019, 11:07 — REGNUM  Осенью администрация Екатеринбурга попробует вновь согласовать траты на медиахолдинг, которые были «выкинуты» депутатами гордумы. Об этом сообщила вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Кузёмка журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

20 млн рублей на видеостудию и муниципальные газеты постараются утвердить на осенних корректировках в городской бюджет, сказала Кузёмка.

По мнению чиновницы, депутаты ещё не осознали те причины, по которым мэрии нужен медиахолдинг.

«Ситуация в Екатеринбурге после майских событий не закончилась и не завершится. Видно по России и странам Европы, что настрой на социальный экстремизм, на обращение через протест идёт только по нарастающей. Причина в том, что людей плохо информируют», — уверена вице-мэр.

Напомним, ранее гордума Екатеринбурга не приняла корректировку бюджета на 2019 год. Одним из камней преткновения и оказались траты на видеостудию и газеты. Эти расходы, как и деньги на музейный комплекс труженикам тыла, уберут из текущей корректировки. Депутаты предварительно одобрили траты на новое оборудование для муниципальной радиостанции и на работу в интернете.

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Региональные и муниципальные бюджеты — 2019
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