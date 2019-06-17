ВАС требует от стран-членов согласовать программы по борьбе с вирусом Эболы

Додома, , 11:22 — REGNUM Восточноафриканское сообщество (ВАС) призвало стран-членов согласовать программы по борьбе со вспышкой вируса Эбола, а также укрепить связи между собой, с целью облегчить взаимодействие специалистов в пограничных районах, пострадавших от заболевания, а также предотвратить дальнейшее распространение вируса.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, об этом сообщил глава департамента здравоохранения ВАС Майкл Катенде во время завершения экспериментального проекта по борьбе со вспышками заболеваний, который осуществлялся под руководством ВАС при поддержке нескольких международных организаций.

Катенде назвал вирус Эбола, вирус лихорадки долины Рифт, холеру, сибирскую язву и чуму наиболее быстро распространяющимися болезнями вследствие взаимодействия человека с животными. Также он отметил, что в случае, если не будут предприняты скорейшие меры по контролю этих заболеваний, они могут стать причиной смерти многих людей и негативно сказаться на пограничной торговле и туризме.

Глава департамента сельского хозяйства, продовольственной безопасности и скотоводства ВАС Фахари Марва подчеркнула, что организация, рассматривая вопросы здравоохранения, принимает во внимание заболевания, передающиеся от животных человеку.