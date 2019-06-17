Танзания поможет ДР Конго вступить в Восточноафриканское сообщество

Додома, , 12:00 — REGNUM Правительство Танзании заявило, что окажет содействие ДРК, выразившей желание стать членом Восточноафриканского сообщества (ВАС).

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», об этом сообщил президент Танзании Джон Магуфули во время окончания двухдневного визита главы ДРК Феликса Чисекеди в Танзанию. Конголезский президент впервые посетил Танзанию с момента своего избрания в январе этого года.

Президент Магуфули отметил, что поддержит просьбу президента ДРК о вступлении страны в Восточноафриканское сообщество.

Напомним, что 8 июня Чисекеди официально обратился с просьбой к нынешнему председателю организации, президенту Руанды Полю Кагаме. В настоящее время членами Восточноафриканского сообщества являются шесть стран: Руанда, Бурунди, Уганда, Кения, Южный Судан и Танзания.