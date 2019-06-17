Власти Камеруна начинают кампанию по борьбе с малярией

Яунде, , 10:58 — REGNUM Правительство Камеруна учредило кампанию, в ходе которой 15 миллионов граждан бесплатно получат противомоскитные пологи, которые помогут предотвратить распространение малярии и снизить количество случаев заболеваний в стране.

«Мы намерены охватить районы страны, наиболее пострадавшие от малярии, и раздать все имеющиеся противомоскитные пологи, с целью избавиться от малярии, которая стала причиной большого количества смертей, число которых неуклонно растет», — говорится в заявлении правительства.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», министр здравоохранения Камеруна Манаунда Малахия сообщила, что кампания пройдет во всех восточных районах страны.

Согласно заявлению министерства здравоохранения, вот уже на протяжении семи лет в Камеруне снижается количество смертей от малярии.

По словам Синаты Куллы-Широ, генерального секретаря министерства здравоохранения Камеруна, в некоторых районах страны уровень распространенности заболевания значительно снизился.

«Уменьшению количества летальных исходов способствовали такие меры, как обеспечение бесплатным профилактическим лечением от малярии беременных женщин, предоставление детям до 5 лет со сложными случаями заболевания возможности получить бесплатное лечение, а также снижение стоимости лечения для пациентов с легкой формой малярии», — подчеркнула Кулла-Широ.