Индия и Мьянма провели совместную операцию против сепаратистов на границе

Нью-Дели, , 10:53 — REGNUM 16 июня вооруженные силы Индии и Мьянмы завершили трехнедельную операцию «Восход солнца — 2» (Sunrise-2) по противодействию сепаратистам в приграничных районах.

По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», в индийских штатах Нагаленд и Манипур успешно завершился второй этап совместной операции мьянманских и индийских вооруженных сил. Военные Мьянмы и Индии уничтожили несколько лагерей сепаратистских групп «Организация освобождения Камтапура», «Национальный демократический фронт Нагаленда» и «Национальный социалистический совет Нагаленда». В ходе операции было захвачено в плен более 60 боевиков этих организаций.

Мьянма и Индия тесно сотрудничают в сфере противодействия сепаратизму на границе длиной 1640 километров. Стороны не только обмениваются разведданными, но и проводят совместные операции на основе рамочного соглашения, подписанного в апреле 2008 года.