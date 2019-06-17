Пакистанская оппозиция: мы должны спасти страну от «экономического суицида»

Исламабад, , 11:10 — REGNUM 16 июня в Джати Умра, районе Лахора (пакистанская провинция Панджаб) прошла встреча председателя «Пакистанской народной партии» Билавала Бхутто-Зардари и официального представителя «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» Марьям Шариф.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, встреча состоялась по инициативе Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)». Билавал Бхутто-Зардари и Марьям Шариф обсудили новый бюджет Пакистана на 2019−2020 финансовый год, назвав его «антинародным» и «выгодным МВФ» (Международный валютный фонд»). Стороны также потребовали «прекратить наступление на независимую судебную власть» и сошлись во мнении, что только оппозиция соединенными силами сможет спасти страну от «экономического суицида».

Примечательно, что встреча Билавала Бхутто-Зардари и Марьям Шариф прошла вскоре после ареста отца Билавала, экс-президента и председателя «Народной партии» Асифа Али Зардари по обвинению в мошенничестве. Отец Марьям Шариф, экс-премьер Наваз Шариф, отбывает тюремное заключение за коррупционные преступления.