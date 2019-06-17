Россия в 2018 году продала боевой авиации на более чем $6 млрд

Москва, , 10:51 — REGNUM Российская госкомпания «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) поставил на экспорт в 2018 году боевой авиации на более чем $6 млрд, сообщает 17 июня пресс-служба компании.

«В 2018 году мы экспортировали боевых самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, двигателей и имущества для ВВС на сумму свыше $6 млрд», — заявил глава компании Александр Михеев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михеев заявил, что с начала 2019 года «Рособоронэкспорт» продал оружия на сумму в $4,6 млрд. По его словам, несмотря на санкции и давление на всю систему ВТС (военно-технического сотрудничества), российская сторона выполнила все свои обязательства перед партнерами.

Читайте также: Названо самое популярное российское оружие у иностранных партнёров