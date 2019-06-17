Кадровые решения: в отставку отправлена замглавы Оренбурга

Оренбург, , 10:51 — REGNUM В администрации Оренбурга произошли кадровые изменения. В отставку отправлена заместитель главы города по правовым вопросам Галина Полякова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации, трудовой договор расторгнут 14 июня.

В этот же день, 14 июня, на должность начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военным вопросам администрации города Оренбурга назначен Юрий Мельник.

Стоит отметить, что Галина Полякова была принята на работу в мэрию на пост замглавы 1 марта 2019 года. По данным портала ural56.ru, решение об увольнении связано с семейными обстоятельствами. Кроме того, 13 июня в адрес Галины Поляковой прозвучала критика со стороны депутатов горсовета.

Информресурс также сообщает, что, помимо Поляковой, заявление об увольнении написал еще один замглавы — Анатолий Киланов. Однако в информационно-аналитическом управлении города корреспонденту ИА REGNUM эту информацию не подтвердили, отметив, что вице-мэр по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству продолжает работать.

Добавим, Анатолий Киланов назначен на пост замглавы Оренбурга 22 января 2019 года. Его назначение вызвало неоднозначную оценку со стороны горожан.

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