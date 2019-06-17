Понедельник, 17 Июня 2019 года
11:11:14 МСК

Кадровые решения: в отставку отправлена замглавы Оренбурга

Политика

Вице-мэр по правовым вопросам продержалась на посту три с половиной месяца

Оренбург, 17 июня 2019, 10:51 — REGNUM  В администрации Оренбурга произошли кадровые изменения. В отставку отправлена заместитель главы города по правовым вопросам Галина Полякова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации, трудовой договор расторгнут 14 июня.

В этот же день, 14 июня, на должность начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военным вопросам администрации города Оренбурга назначен Юрий Мельник.

Стоит отметить, что Галина Полякова была принята на работу в мэрию на пост замглавы 1 марта 2019 года. По данным портала ural56.ru, решение об увольнении связано с семейными обстоятельствами. Кроме того, 13 июня в адрес Галины Поляковой прозвучала критика со стороны депутатов горсовета.

Информресурс также сообщает, что, помимо Поляковой, заявление об увольнении написал еще один замглавы — Анатолий Киланов. Однако в информационно-аналитическом управлении города корреспонденту ИА REGNUM эту информацию не подтвердили, отметив, что вице-мэр по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству продолжает работать.

Добавим, Анатолий Киланов назначен на пост замглавы Оренбурга 22 января 2019 года. Его назначение вызвало неоднозначную оценку со стороны горожан.

Читайте также: Неожиданное назначение: в Оренбурге чиновникам представили нового вице-мэра

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить