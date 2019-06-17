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Премьер Пакистана Имран Хан: мы спасли страну от банкротства

Политика

Дефицит платежного баланса сократился на 30%

Исламабад, 17 июня 2019, 11:41 — REGNUM  16 июня премьер-министр Пакистана Имран Хан провел встречу с руководством правящей партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») и обсудил с однопартийцами важнейшие политические и экономические проблемы.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, глава правительства сделал громкое заявление: «нам удалось спасти страну от банкротства и стабилизировать экономику». В подтверждение Имран Хан привел показатели, связанные с главной экономической проблемой Пакистана. По словам премьера, дефицит платежного баланса сократился на 30%. Как отметил Имран Хан, этого удалось добиться благодаря взвешенной торговой политике и внешним кредитам.

Напомним, что Пакистан переживает тяжелый экономический кризис, вызванный большим дефицитом платежного баланса. Для спасения экономики правительство Пакистана получило займы у Саудовской Аравии, ОАЭ и Китая, а также заключило соглашение о кредитной программе с МВФ (Международный валютный фонд).

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Зарубежная хроника
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