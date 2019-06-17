Пакистанские истребители JF-17 Thunder участвуют в авиасалоне Le Bourget

Исламабад, , 12:14 — REGNUM 16 июня пакистанские истребители JF-17 Thunder приняли участие в тренировочных полетах перед показательными выступлениями на 53 авиасалоне Le Bourget во Франции.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, во Францию прибыла команда пакистанских пилотов, авиатехников, а также три истребителя JF-17 Thunder. Истребители будут участвовать в показательных выступлениях, а также будут демонстрироваться в рамках экспозиции. Пакистанские военные и руководство военно-промышленных компаний надеются, что участие в Le Bourget поможет привлечь иностранных покупателей для истребителя.

Напомним, что JF-17 Thunder является совместным проектом пакистанских и китайских военно-промышленных компаний. Истребители использовались ВВС Пакистана во время краткосрочного конфликта с Индией в Кашмире в феврале этого года.