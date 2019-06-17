Генсек ООН призвал провести независимое расследование инцидента с танкерами

Тегеран, , 11:03 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал провести независимое расследование инцидента с танкерами в Оманском заливе для того, чтобы определить виновных. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам дипломата, в данной ситуации миру необходимо знать правду. Это возможно сделать только в том случае, если расследование проведет независимая организация, которая тщательно проверит все факты. Антониу Гутерреш отметил, что он лично не уполномочен возглавлять подобное расследование, однако это входит в компетенцию Совета Безопасности ООН. Именно Совбез может стать беспристрастным органом, который соберет воедино все факты и определит, на ком лежит вина за атаки на судна.

Раннее 13 июня в Оманском заливе произошла атака на два танкера. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке, предоставив «неопровержимые доказательства» его причастности к данной диверсии.