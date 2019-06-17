Понедельник, 17 Июня 2019 года
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Иран и Афганистан договорились о режиме использования приграничной реки

Политика

Стороны установят измерительные приборы на реке Хирманд

Тегеран, 17 июня 2019, 12:11 — REGNUM  Заместитель министра энергетики Ирана Гасем Тагизаде Хамеси заявил, что Иран и Афганистан разработали и подписали план «оптимального» использования приграничной реки Хирманд. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, жители иранской провинции Систан и Белуджистан и афганской Нимроз будут одними из первых, кто получит выгоду от данного соглашения. Оно предусматривает установление измерительных приборов на реке Хирманд для предотвращения ее высыхания и предотвращения нарушений в ее рациональном использовании.

В последние годы Иран испытывает острую нехватку воды в своих юго-восточных провинциях. По мнению иранской стороны, это отчасти связано с нарушениями использования реки Хирманд Кабулом. В результате, на иранской территории река высыхает почти на 10 месяцев каждый год. Гасем Тагизаде Хамеси выразил надежду на то, что отныне с этим будет покончено.

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Зарубежная хроника
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